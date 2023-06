Les images de la honte: deux chiens s’échappent et foncent vers l’autoroute, un agent de police réagit de la pire des façons…

Ils s’appelaient Luna et Boomer. Les deux chiens se sont échappés du domicile de leurs propriétaires à Heyburn, une ville de l’état de l’Idaho, aux États-Unis, et fonçaient aux abords d’une autoroute. Le trafic était à l’arrêt à cause des animaux. Un agent de police a dès lors décidé d’intervenir… de la pire des façons.

Comme le montrent des images d’une témoin de la scène publiée sur les réseaux sociaux, le policier a décidé d’ouvrir le feu sur Luna et Boomer après plusieurs tentatives de les éloigner. Les deux chiens ont été tués sous les balles. Leurs propriétaires ont décidé de ne pas porter plainte, mais la dame présente sur les lieux compte bel et bien faire bouger les choses en se plaignant auprès de la Ville américaine.