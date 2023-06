Guillaume a installé plusieurs stations météo à Floreffe et à Vitrival: «J’ai commencé mes premières observations à l’âge de 8 ans»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tout le monde connaissait déjà Luc Trullemans, Farid de Mons ou Xavier dans le Namurois. Depuis quelque temps, vous commencez à vous faire connaître Guillaume. Quand est-ce que votre passion pour la météo a débuté ?

J’avais 4 ou 5 ans je pense. J’étais à l’école maternelle et j’aimais bien que l’on parle de la météo et que l’on dessine des nuages ou le soleil. Et puis, je regardais déjà les bulletins à la télévision. Cela m’arrivait même de découper les prévisions dans le journal. C’était paradoxal parce que j’avais peur du vent et des orages. À l’âge de 8 ans, j’ai reçu une première station en plastique et il y avait une feuille d’observation. Mon papa m’avait fait des copies et je les utilise encore maintenant. J’ai commencé à Floriffoux ou j’habitais à l’époque.