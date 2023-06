La deuxième édition de l’événement «Funny Day», c’est le dimanche 25 juin à Châtelineau

La Ville de Châtelet, en confiant le projet aux services Accueil Temps Libre et Sports, poursuit divers objectifs lors de cette journée :rassembler les familles autour d’activités sportives, ludiques, créatives, culturelles et autres, et ce afin que les Châtelettains, jeunes et moins jeunes, puissent découvrir l’offre d’accueil des enfants et de soutien des jeunes et de leurs familles.

Le Collège communal souhaite ainsi renforcer le bien-être de ses citoyens et promouvoir une Ville soucieuse des droits de l’enfant tel que notifié au sein de son plan stratégique transversal. Dès lors, pas moins de 18 associations locales seront présentes, de 11h à 17h, pour exposer leurs services de façon ludique tout en étant à l’écoute de tout un chacun et en répondant au mieux aux besoins de tous.