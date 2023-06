L’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) changera bientôt de nom

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis deux ans déjà, l’ISPPC CHU de Charleroi et le Centre de Santé des Fagnes sont associés au travers le réseau HUmani Santé Charleroi Chimay, une structure 100 % publique. Les deux partenaires s’apprêtent aujourd’hui à renforcer leur rapprochement par le biais d’une fusion par absorption. L’opération sera consacrée par la création d’une seule et même intercommunale, appelée HUmani, qui rassemblera les deux entités. Soit 6 hôpitaux – pour un total de 1518 lits –, 7 polycliniques et le centre de médecine sportive de Monceau qui desservent une population de 500.000 habitants.