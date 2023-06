L’Orchestre Philharmonique de Liège lance son invitation aux stages d’orchestre

Dans le cadre de ses missions pédagogiques et dans le but d’améliorer la formation et l’expérience professionnelle des étudiants en musique, l’OPRL a remis en place en 2022-2023 des stages et des mises en situation professionnelle à destination des étudiants instrumentistes (tous instruments représentés) de la Fédération Wallonie-Bruxelles, issus des Conservatoires Royaux de Musique de Liège, Mons et Bruxelles, et de l’IMEP à Namur. Les auditions de sélection pour la saison 2023-2024 auront lieu fin juin et les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Un maximum de 28 stages d’immersion ou de pratique artistique sont à pourvoir. Rémunérés selon les barèmes en vigueur au sein de l’OPRL, ils permettent de participer à des séries de concerts de la saison 23-24, d’avoir un musicien référent au sein de l’Orchestre, et de recevoir des rencontres préparatoires aux sessions de travail de l’orchestre.