La troisième journée partenaires du Sporting vient clôturer la saison en beauté

Partenaire depuis plusieurs saisons, le spécialiste de la menuiserie en aluminium se réjouit de faire partie des partenaires zébrés. « L’équipe commerciale excelle dans la mise en relation, et on est toujours sûr qu’avec leur travail, on aboutit toujours à une affaire. Et lors des journées partenaires, c’est toujours l’occasion d’établir des connexions avec tout le secteur. Le sport, et en particulier le foot, reste rassembleur ; et on ressent vraiment cet engouement ici, au-delà de l’aspect sportif. »

De nouvelles connexions

La deuxième halte se fait dans le biopôle de Gosselies, à l’Institut de Pathologie et de Génétique, reconnu comme centre d’expertise en anatomopathologie, en biologie moléculaire et en génétique humaine et partenaire du club depuis 2020. « Il est important de faire mieux connaître les activités de l’IPG aux acteurs économiques de la région de Charleroi, c’est pourquoi l’IPG a décidé en 2020 de devenir partenaire du RCSC », déclare Jean-François Ghidetti, directeur général du groupe IPG.

L’IPG, qui héberge aussi la s.a. BIO.be/Seqalis, est un partenaire unique du RCSC. « L’IPG opère dans une discipline assez originale et peu répandue chez nos partenaires. Une visite s’imposait donc pour se rendre compte de l’expertise de l’ASBL dans le secteur de la santé », insiste Gilles Barbera, associé de Walter Chardon au club.

Les invités s’arrêteront une dernière fois chez un nouveau confrère, la carrosserie MDB, à Jumet.

« Mon père était partenaire avec son entreprise avant moi. Lorsque j’ai créé ma carrosserie et que Walter m’a contacté pour faire des affaires ensemble, j’ai directement montré mon intérêt. Une visite est également un énorme coup de boost, d’autant plus que nous jouissons maintenant d’un nouvel espace de 1.000m² dans le zoning de Jumet. Je sais que les journées partenaires sont importantes. J’ai pu obtenir de nouveaux clients via des rencontres faites ici ! », explique Maxime Del Bianco.

Investir dans le sport

Parmi les partenaires les plus actifs du RCSC, on retrouve l’hôtel Van der Valk de Gosselies, qui accueille les convives du club lors de somptueux banquets. « Nous avons mené une belle année avec le club, en participant à une vingtaine d’événements. C’est un peu la matérialisation d’un beau partenariat, qui a montré toute son efficacité. On estime que grâce aux réceptions du club, et aux nouveaux clients qu’elles ont amenés, notre chiffre d’affaires a plus que doublé. C’est une belle manière de prouver qu’investir dans le sport est intéressant », déclare Luc Maton, chargé de communication de l’hôtel.