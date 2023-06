Nouvelle édition du Marché des Saveurs à Ittre

Ce dimanche 4 juin, la Grand Place accueillera une nouvelle édition du marché des saveurs. Divers exposants d’Ittre et de la région seront présents, pour proposer leurs produits à la vente mais aussi à la dégustation. « Un vent plus local souffle sur l’édition de cette année, qui vous invitera à déguster à la fois des produits issus de producteurs locaux et du Village des Confréries, mais aussi de délicieux mets et assiettes aux goûts divers et variés, tout en découvrant le travail d’artisans des environs. Tout est prévu pour passer un moment convivial et familial », promettent les organisateurs. On retrouvera notamment les deux brasseries locales Bobby Brewery, et la Brasserie de l’Oubéwé, qui inaugure sa micro-brasserie à Tubize la veille.

Diverses activités spécialement prévues pour les enfants seront également organisées tout au long de la journée.