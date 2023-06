Une zone «sans tabac» à Fleurus: les parents incités à ne plus fumer aux alentours de l’Institut Notre-Dame

Convaincus que voir fumer incite à fumer, les délégués de classes de 5e et 6e primaire ont participé à la réalisation d’un panneau afin de sensibiliser les parents à ne plus fumer aux abords de leur école.

Vers l’obtention du label « Génération Sans Tabac »

Cette reconnaissance est accordée aux organisations, villes et communes qui créent des environnements sans tabac et mettent ainsi tout en œuvre pour protéger les enfants et les jeunes de la dépendance tabagique d’une part et d’aider les fumeurs à arrêter.