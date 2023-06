Guerre en Ukraine : le Parlement européen se hâte pour augmenter la production de munitions

Le Parlement européen a approuvé jeudi le déblocage de 500 millions d’euros pour renforcer la production de munitions et de missiles dans l’Union européenne afin de reconstituer les stocks des armées européennes et de maintenir l’approvisionnement de l’armée ukrainienne face à l’invasion russe.

Les eurodéputés ont approuvé par 446 voix contre 67 et 112 abstentions le texte connu sous le nom d’"Act in Support of Ammunition Production» (ASAP) présentée le mois dernier par la Commission européenne et qui vise à renforcer la capacité de production de munitions de l’UE à un million d’obus par an.