Un octogénaire fonce avec sa voiture dans la réserve de caddies sur le parking du Carrefour Market à Aywaille

Ce jeudi après-midi vers 14h45, pour une raison encore inconnue, un conducteur aqualien de 84 ans a perdu le contrôle de son véhicule sur le parking du magasin Carrefour Market avenue de la Porallée à Aywaille. Il a effectué une manoeuvre malheureuse et a foncé dans la réserve des caddies du magasin. Le véhicule a été fortement endommagé mais le conducteur n’a pas été blessé. La police de la zone Secova s’est rendue sur place. Le test d’alcoolémie du conducteur s’est révélé négatif. Il n’était pas non plus sous influence.