«The Days»: une série anxiogène façon «Chernobyl», mais sur la catastrophe de Fukushima

Souvenez-vous… le 11 mars 2011, un tremblement de terre parmi les plus puissants jamais enregistrés secouait le Japon. Pendant deux à trois minutes, les immeubles tanguent et tout se bouscule. Mais le pays, habitué aux séismes, encaisse le choc.

On pensait alors le drame terminé, mais il ne faisait que commencer : l’inondation et les dégâts empêchant la remise en route des systèmes de refroidissement des réacteurs, leurs cœurs sont entrés en fusion. Le lendemain, une première explosion survient, suivie d’une deuxième et d’une troisième dans les jours qui suivent, libérant des tonnes d’émissions radioactives.

Quelles erreurs ont été commises ? Sur base de recherches minutieuses portées à l’écran dans une fiction réaliste, Netflix alterne les points de vue pour apporter le meilleur éclairage possible sur cette tragédie en trois actes. Laquelle aura fait 22 500 morts et disparus…

Après une demie heure d’installation, « The Days » se révèle ainsi une fiction anxiogène qui ne ne nous laisse aucun répit, enchaînant les catastrophes avec un certain réalisme (même si le séisme aurait pu être mieux filmé, les caméras tremblantes… c’est d’un autre temps) et une tension qui monte crescendo. Sombre et pleine de rebondissements, cette plongée dans ce qui fut l’un des pires cauchemars des Japonais entend ainsi « surfer » sur le succès de la série « Tchernobyl », sans pour autant faire mieux. Ses dialogues alambiqués et explications scientifiques façon documentaire risquent d’en perdre certains…