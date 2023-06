Julien Gorius, ancien directeur sportif du RWDM, revient lui aussi sur le communiqué de John Textor: «Il voulait qu’on lui dise ce qu’il avait envie d’entendre»

Remercié par John Textor en janvier dernier, l’ancien directeur sportif du RWDM Julien Gorius n’est lui non plus pas épargné dans le communiqué du patron américain du club bruxellois. L’ancien joueur du Brussels et de Malines a tenu à rectifier certaines de ses vérités. « Je suis en désaccord avec une longue série de points énoncés par John Textor. Concernant le noyau, n’importe qui qui analyse les compositions pourra voir quel joueur vient du groupe de John Textor ou non sans avoir besoin de le détailler ici. J’ai par contre plus de mal dans la manière dont John Textor nous fait passer, Thierry Dailly et moi, pour des amateurs alors qu’on n’a pas attendu sa venue pour remettre le club aux portes de la D1A (NDLR, si John Textor était déjà là au premier semestre 2022, il n’avait pas eu d’impact sur le mercato de janvier). Quand on a perdu contre Seraing le barrage pour la D1A il y a un an, on avait probablement le plus petit budget de la série », pointe Julien Gorius, désormais actif du côté de Dender.