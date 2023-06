Depuis Jalhay, Morgane recherche désespérément la trace de son papa, disparu le 13 mai: «Il a pris l’avion pour Marseille»

« Nous recherchons mon papa Benoît Spailier, nous n’avons plus eu de ses nouvelles depuis qu’il est venu nous rendre visite le 13 mai 2023 sur la commune de Jalhay. Il devait reprendre l’avion à l’aéroport de Charleroi le vendredi 19 mai 2023 début d’après-midi direction Marseille or il n’est jamais arrivé chez lui ! » Poussée par la panique, Morgane a partagé sur les réseaux sociaux un avis de recherche pour retrouver son papa, originaire de la région verviétoise. Elle n’est pas la seule à être sans nouvelle de lui. « Ni son travail, ni sa famille, ni ses amis n’ont de ses nouvelles… » Et ça, vu tous les projets qu’il avait en cours, ce n’est pas du tout normal pour sa fille.

D’après la Jalhaytoise, au vu du bruit qu’il y avait derrière lui pas de doute : il était bien à l’aéroport. Quant à savoir s’il est monté dans l’avion, ça a été le parcours du combattant pour avoir la réponse. « Chez Ryanair on ne veut pas me dire s’il est monté ou pas parce qu’il est majeur. » Finalement, après un passage par la police de la zone Fagnes, elle a réussi à obtenir l’information : son papa est bien monté dans l’avion qui le ramenait en France.

Pour Morgane, il est inimaginable que son père ait juste voulu disparaître sans plus donner de nouvelle. « Il ne répond plus à personne. Il n’est jamais retourné ni au travail ni chez lui. Ce n’est pas normal, il s’est passé quelque chose. Il devait prendre un train depuis Marseille pour rentrer chez lui. Il n’a jamais contacté les amis qui devaient venir le chercher. Il devait normalement déménager hier (NDLR, ce mercredi). Non, il n’aurait pas voulu disparaître. En partant il m’a même dit qu’il revenait au mois de septembre. Je suis dans le stress, on a vraiment peur pour lui », témoigne sa fille.

D’après ses recherches, Morgane est certaine que son papa ne se trouve ni dans un hôpital belge, ni en prison. Pour le reste, elle espère recevoir au plus vite des nouvelles rassurantes.