Vol avec violence à Gerpinnes: l’un des agresseurs trahi par son masque Covid!

Le soir du 27 juillet 2021, un père et son fils rentrent chez eux à Gerpinnes vers 22h30. En pénétrant dans leur habitation, ils constatent que trois individus, qu’ils décrivent comme trois gitans de 25, 30 et 40 ans, prennent la fuite à travers le jardin. On découvrira par la suite qu’ils sont entrés par effraction en fracturant le vélux de la salle de bain…