Marinette Pichon comme chez elle en Picardie

« Ils ont de leur ADN dans ce film », dit Marinette Pichon, souriante, yeux verts clairs, sautillante en baskets, au sujet de l’accueil du public picard vendredi 26 mai dans deux cinémas d’Abbeville. Un millier de personnes sont venus pour découvrir ce biopic sur l’ex-footballeuse de 48 ans, en salles le mercredi 7 juin, dont le tournage a en partie eu lieu en Picardie. Les scènes de foot ont ainsi été filmées ici (en plus de Montdidier, dans l’est de la Somme) dans les stades Delique, de Menchecourt et de Rouvroy où l’US Abbeville a les mêmes couleurs (vert et jaune) que le club de Saint-Memmie (Marne). Là où Marinette Pichon a rayonné, filant en équipe de France et surtout, aux Philadelphia Chargers (USA) en 2002. Un burger y porte même son nom, c’est dire.

Le film aurait pu se limiter au foot, au risque de virer à la niaiserie caricaturale. Non. Elle a tout lâché, « comme dans mon livre, en accord avec ma sœur et mon épouse. »

La réalisatrice Picarde Virginie Verrier - elle est originaire de Compiègne - a pris en plein cœur l’histoire de Marinette : un père alcoolique, qui cogne la maman, vocifère sur ses filles quand il ne les ignore pas, se livre à un acte odieux l’expédiant en taule, Marinette qui apprivoise son homosexualité et son coming out à assumer dans une société allergique à la question... « On n’a pas à donner au grand public son orientation sexuelle », commente-t-elle. Et l’équipe de France, « introvertie, chouchoute de mon club, j’ai pris de face la concurrence féroce » se souvient celle qui en finira leader. Encore une victoire.

Alors l’œuvre heurte, réveille… « Virginie a tout dosé, sans voyeurisme, avec justesse, délicatesse et force », insiste Marinette Pichon. C’est court (1h35) et intense. Les moyens limités ne transpirent pas. La photographie est belle. Les choix clairs. Le casting juste. Les scènes de foot, casse-gueule au cinéma, tiennent la route. Pour cause. Vendredi, on a croisé Juliette Leroy, 16 ans. Originaire du Pas-de-Calais, elle joue la Marinette jeune ado,. Elle est au centre de formation du Paris FC. « Et G arance Marillier (Marinette jeune adulte) s’est entraînée y compris en salle pour se muscler avec un coach. J’ai conseillé sur des placements », sourit Marinette Pichon. « Sans ça, je serais devenue une vraie conne » Le résultat est là. « Je connais ma vie quand même. Mais quand j’ai vu le film, j’ai pris l’ascenseur émotionnel. J’étais avec les acteurs dans le film, j’ai pleuré, j’ai ri. Je n’ai pas dormi. Tout est repassé ». Des spectateurs, dont des figurants ou des aidants au tournage, qui s’attendaient à « un film de foot », ont été surpris, sûrement chahutés. Le débat a été riche, émouvant sur les violences conjugales. Marinette Pichon ne s’est pas dérobée : dernier souffle de son père, nouvelles de sa maman malade... On a envie de la serrer fort, elle accepte notre empathie, puis répond avec force : « Je suis heureuse, une belle personne, bonne épouse, bonne maman… Ces combats, le foot, ma mère, sans ça je serais devenue une vraie conne. Elle ne m’a jamais lâché ».