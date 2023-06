Moyen-Orient, Sénégal, le cuisiniste namurois EGGO vise l’international pour se développer (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mine de rien, la province de Namur compte un acteur économique majeur sur son territoire dans un secteur auquel on pense peu de prime abord : les cuisines. Basé actuellement à Bois-de-Villers (Profondeville), EGGO – anciennement Eurocenter – connaît un développement impressionnant. Quelque 56 magasins en Belgique et au Luxembourg, un chiffre d’affaires de 168 millions d’euros et pas moins de 650 employés. Pas mal, vous disait-on, surtout pour une entreprise qui reste avant tout familiale, puisque la famille fondatrice Taminiaux est encore aujourd’hui l’actionnaire majoritaire.

Mais pour poursuivre sur sa lancée, le cuisiniste doit désormais regarder au-delà de nos frontières.