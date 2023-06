Yoica, une Belge de 29 ans, a perdu sa jambe après avoir été renversée par un camion: «Ce n’est pas que j’aie honte, c’est juste que je n’aime pas la prothèse»

La vie de Yoica a basculé le 16 avril 2022. Alors qu’elle roulait à vélo, elle s’est fait renverser par un camion. Lors de cet accident, elle a perdu son pied et une partie de sa jambe. Interrogée par la VRT dans le cadre d’un documentaire, elle explique avoir interrompu le médecin lorsqu’il lui a annoncé la terrible nouvelle : « Oui, d’accord, j’ai perdu une jambe, mais concrètement : est-ce que je vais encore pouvoir faire du vélo ? ».

Plus d’un an après, après quinze opérations, dont deux amputations, la jeune femme a reçu une prothèse. Elle n’a pas encore repris le travail à cause des complications qu’entraîne sa blessure. Et elle ne compte pas abandonner le cyclisme. « Je vais être entraînée par l’équipe belge de paracyclisme à partir de la semaine prochaine », dit-elle.