Panique au ALDI de Zonhoven: le jeune homme de 20 ans aurait dû réfléchir à deux fois avant d’agir, il risque très gros

Le 11 avril, vers 18 heures, le jeune homme est entré dans le supermarché. À l'aide d'un couteau, il a menacé un employé, puis s'est emparé d'une somme d'argent. Le butin s'élève à 1.195 euros. Un jour plus tard, il a été arrêté par la police locale de la zone Limburg Region Capital (LRH). Le juge d'instruction de Hasselt a décidé d'arrêter et de placer le jeune homme en détention.

de videos

Le jeune homme était déjà connu de la justice. Depuis l'âge de 18 ans, il a accumulé une quinzaine de P.-V. Il n'était plus autorisé à vivre dans le foyer parental, ne trouvait pas de travail et avait besoin d'argent. "Mon camarade avait commis un vol et je me suis dit que j'allais faire la même chose pour avoir de l'argent", a-t-il expliqué au tribunal. Le fait qu'il ait semblé considérer comme allant de soi de commettre ensuite un vol par la force a indigné le juge qui a prononcé la peine.