Nespresso a dépassé les 35.000 livraisons à vélo: Liège est la seule ville de Wallonie à disposer de ce service...

Le cap de la 35.000 ème livraison vient donc d’être franchi. En Wallonie, il n’y a d’ailleurs qu’à Liège que ce service à vélo chez Nespresso existe et ce, depuis 2021. Pour notre plat pays, on le retrouve uniquement à Anvers, Bruxelles, Gand et Leuven, depuis quelques semaines. Sa couvrance totale atteint donc aujourd’hui plus de 366km² en Belgique

Nespresso donne donc la possibilité à ses clients de se faire livrer leur café, sans supplément, par un coursier à vélo dès le lendemain de la commande si celle-ci est passée avant 13h, via une collaboration avec ‘City Slim’, en ce qui concerne notre Cité ardente, en partenariat notamment avec les sociétés locales Rayon9 et Cargo Velo. « Le vélo, en plus d’être un moyen de livraison écologique, est également bien souvent le mode de transport le plus rapide en ville, comme à Liège », détaille l’entreprise référente sur le marché du café portionné haut de gamme. « Certains itinéraires sont inaccessibles aux véhicules motorisés alors que le cycliste peut se faufiler partout, sans difficulté et sans déranger le voisinage. Un service qui s’inscrit donc parfaitement dans la vision de la ville de Liège, attentive aux démarches environnementales pour améliorer le cadre de vie des citoyens. »