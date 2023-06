Sarah, 36 ans, attendait un bébé miracle après trois fausses couches, lorsqu’elle a appris la mauvaise nouvelle: «Nous ne savons pas encore si elle pourra se tenir debout ou marcher»

Après trois fausses couches, Sarah Copeland et son compagnon Christian Rayner attendaient leur bébé « miracle » et se rendaient à l’examen des 20 semaines, lorsque les médecins leur ont appris que le bbé souffrait de spina bifida, une anomalie congénitale qui survient lorsque la colonne vertébrale et la moelle épinière ne se forment pas correctement.

Il peut rendre les tout-petits sujets à des infections potentiellement mortelles et également provoquer une paralysie et un dysfonctionnement de la vessie et des intestins. La future maman a ainsi été emmenée pour une intervention chirurgicale d’urgence et le scanner post-opératoire a montré que l’opération s’était bien passée et que le bébé bougeait bien ses jambes.