Un camion heurte des câbles de caténaire à Leval: les trains ne circulent plus entre La Louvière et Binche

Ce jeudi vers 15h45, Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire était avisé d’un problème à hauteur du passage à niveaux situé rue de Confestu à Leval. Un poids lourd y a percuté des câbles de caténaire. « Le véhicule doit être assez élevé pour percuter ce type de câble qui se situe à une hauteur minimale de 5m30 », nous a indiqué Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel.

de videos

En mesure de prévention, l’électricité a été coupée. Pour le moment, il n’y a donc plus de train qui circule entre La Louvière et Binche. « La chance est qu’aucun train n’est immobilisé. On attend désormais l’avis des services techniques », nous a confié Frédéric Sacré, un peu moins d’une heure après le début de l’incident. La SNCB allait alors plus que certainement mettre un service de navettes de bus à la disposition des voyageurs.