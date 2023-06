L’ULiège ne renouvelle pas sa collaboration avec l’Institut Confucius: les cours de langue chinoise et la filière en langues Chine/Japon quand même maintenus

« Cette décision résulte de la réorientation observée ces dernières années des activités de l’Institut Confucius qui n’est plus en phase avec les missions d’enseignement, de recherche et de citoyenneté de l’ULiège », explique l’université dans son communiqué.

L’Université de Liège (ULiège) a informé le Chinese International Education Foundation (CIEF), organisme chinois en charge de la coordination et du financement des Instituts Confucius dans le monde, de sa décision de ne pas renouveler sa convention de collaboration relative à l’Institut Confucius établi en son sein depuis 2006. En conséquence, les cours organisés dans le cadre de l’Institut s’arrêteront fin décembre 2023.

Cependant, l’ULiège souhaite maintenir ses relations riches avec le monde académique et scientifique chinois en développant notamment une offre de cours de langue chinoise (4 niveaux) et un éventail de cours touchant à l’histoire, à la culture et à la société chinoise contemporaine au sein de plusieurs formations de master.