Une habitante de Thimougies a eu un accident de vélo suite au mauvais état de la voirie: «La voirie est dans un état pitoyable, jonchée de trous, de graviers. C’est l’horreur!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’état des routes dans les villages du Tournaisis est parfois problématique. C’est en tout cas ce que dénonce une habitante de Thimougies qui s’est cassé la figure le 29 mai dernier alors qu’elle circulait à vélo, place de Thimougies. « J’ai été victime d’un accident sur la voirie à Thimougies. Celle-ci est dans un état pitoyable, jonchée de trous, de graviers, de morceaux de bitume. C’est l’horreur. Les semaines précédentes, plusieurs automobilistes ont été victimes de crevaisons, de jantes abîmées. Ce lundi soir, j’ai fait une chute à vélo au niveau de la place de Thimougies, ma roue s’est bloquée dans un trou et je suis passée au-dessus de mon vélo. Heureusement pour moi, je portais un casque, qui m’a sûrement évité d’autres blessures plus graves. Cependant, je me retrouve en incapacité de travail pour plusieurs jours alors que je suis salariée et indépendante, avec une double entorse au poignet et les hématomes qui vont avec », déplore l’habitante de Thimougies.