Qui remportera le titre en Pro League? Deux tiers de nos experts voient l’Union championne!

Qui sera champion de Belgique à l’issue de la dernière journée des Champion’s Playoffs ? La question peut paraître simple et n’a que trois réponses possibles : l’Antwerp, l’Union ou Genk.

Pourtant, cette interrogation est loin d’être simple et certaines personnalités du football belge que nous avons contactées ont préféré ne pas y répondre. Trop d’incertitudes, de paramètres sur lesquels les équipes n’ont pas de prise. D’autres se sont prêtées au jeu. Et deux tiers des experts (16 sur 25) ont désigné l’Union, pour 5 voix à Genk et 4 à l’Antwerp, pourtant la seule équipe qui a son sort entre les mains !

Qui aura raison ? Réponse ce dimanche sur le coup de 20h15.

Ils votent l’Union

Paul Van Himst

« Ce n’est vraiment pas une question facile ! Pour moi, c’est l’Union qui a le plus de chances de décrocher le titre dimanche. Les Saint-Gillois reçoivent une équipe de Bruges qui n’est plus très motivée tandis que l’Antwerp a pris un coup sur la tête en ratant le coche et en laissant échapper la victoire ainsi que le titre face à l’Union, dimanche dernier. Je pense que les Anversois auront du mal à s’imposer à Genk. »

Marc Wilmots

« Il est impossible de faire un pronostic mais je privilégie l’Union car elle le mérite au vu des deux dernières saisons. »