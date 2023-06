VIDÉO. Suivie par 20 000 abonnés sur Instagram, une professeure des écoles havraise partage ses idées

Au départ, Émilie picorait des idées par-ci par-là sur le réseau social Instagram pour réaliser une partie de ses cours. Professeure des écoles depuis quinze ans à Edouard-Vaillant à Caucriauville au Havre, Émilie propose des activités ludiques à ses élèves pour qu’ils prennent du plaisir à apprendre. « En autonomie », précise-t-elle. Alors, elle a pris l’habitude d’aller à la pêche aux bonnes idées auprès d’enseignants instagrameurs qui présentent leurs astuces et projets. « C’est super sympa, car parfois, des petits projets, ça donne envie, ça booste. Et ça donne des idées pour sa classe. »

« Avant, je postais des photos de paysage »

En 2018, la Havraise saute le pas et transforme son compte Instagram personnel en compte professionnel sous le pseudo MaîtresseLili LH. « Avant, j’avais juste quelques abonnés. Je postais des photos de paysages », s’amuse-t-elle. « Pas mal de gens partageaient leurs idées, même si au départ, on était très peu. Je me suis dit pourquoi pas moi ? » Depuis elle partage sur « le fonctionnement de sa classe », des livres qu’elle trouve « sympa à étudier », « l’aménagement de la classe »… Elle met en commun « des documents, des jeux, des fiches d’exercices, des projets pédagogiques… ». Par exemple, des petits problèmes de fractions : on confectionne de petites cartes avec le problème au recto, la soluce au verso. « Je réalise beaucoup de jeux de carte, sous forme par exemple d’énigmes policières. »