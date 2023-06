Il n’y aura plus de plongeoirs à la piscine de Spa pour des raisons de budget et de sécurité

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La piscine de Spa se transforme. Alors que les travaux en intérieur touchent à leur fin, ceux de la piscine extérieure devraient débuter en septembre. Ceux-ci vont pas mal transformer le site. Le bassin sera moins profond et plus familial. Dernier changement en date : il n’y aura plus de plongeoirs.