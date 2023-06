L’un des bâtiments de l’école communale de la place Caffet à La Louvière sera démoli

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’un des bâtiments non utilisé de l’École Fondamentale Communale de Haine-Saint-Paul (sections maternelle et primaire) va être finalement abattu. Le conseil communal louviérois a en effet approuvé la désignation d’un auteur de projet chargé de l’étude et du suivi de l’exécution des travaux de transformation du complexe scolaire existant de la Place Caffet.