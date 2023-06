L’Office de Tourisme et le musée d’Histoire naturelle et Vivarium certifiés officiellement Access-i à Tournai

C’est le bureau d’expertise en accessibilité Atingo qui a été mandaté pour réaliser l’audit dans les deux structures. Après avoir examiné l’accessibilité de l’Office de Tourisme, tous les curseurs étaient au vert, ce qui a conduit à un avis favorable.

Les aménagements réalisés répondaient bien aux attentes des personnes à besoins spécifiques avec l’adaptation de la porte d’entrée pour les personnes en fauteuil roulant, la formation du personnel à l’accueil des personnes à besoins spécifiques, les adaptations des sanitaires PMR et de la signalétique dans l’auditorium, l’installation d’un guidage podotactile et de bandes d’éveil à la vigilance ainsi que la création d’un film touristique d’animation accessible aux personnes pratiquant la langue des signes, aux personnes présentant des difficultés de compréhension, aux personnes sourdes et malentendantes et aux personnes aveugles et malvoyantes.