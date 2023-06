Victime des inondations en 2021, l’Office du Tourisme de Tilff va rouvrir pour cet été

L’Escale plus tard

Les travaux de réhabilitation du bâtiment de la place de Tilff ont en effet débuté en mars dernier et devraient, selon le dernier planning, être terminés pour fin juin au plus tard. « On ne peut que se réjouir, précise la bourgmestre en charge du tourisme, Laura Iker, de la future ouverture de notre Office du Tourisme afin de pouvoir à nouveau accueillir les citoyens et favoriser le tourisme sur notre belle commune. »