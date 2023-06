Affaire Sanda Dia: Vincent Van Quickenborne appelle à la sérénité

«Un arrêt de 118 pages ne se résume pas à un tweet. Il justifie encore moins le doxxing (divulgation de données personnelles, ndlr). Ce qui est punissable», a-t-il répondu jeudi à la Chambre, en réponse à une question de Raoul Hedebouw (PTB).

La cour d’appel d’Anvers a acquitté vendredi dernier les 18 prévenus d’administration de substances nuisibles et de négligence coupable ayant entraîné la mort de Sanda Dia. Ils ont cependant été condamnés à entre 200 et 300 heures de travaux d’intérêt général pour homicide involontaire, traitement dégradant et infractions à la législation sur le bien-être animal.