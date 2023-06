Imbroglio total au PSG: le club dément les propos de Galtier confirmant le départ de Lionel Messi

En fin de contrat dans quelques semaines, Lionel Messi va-t-il quitter le Paris Saint-Germain ? Depuis plusieurs semaines, la rumeur d’un départ du septuple Ballon d’Or enfle de plus en plus. Jusqu’à ce jeudi matin, lorsque Christophe Galtier a confirmé l’information lors de sa conférence de presse prévue en marge du dernier match de Ligue 1. « Ça a été un privilège de coacher le meilleur joueur de l’histoire du football », a déclaré Galtier. « Ce sera le dernier match de Leo au Parc des Princes contre Clermont, j’ose espérer qu’il sera accueilli de la meilleure des façons. » Le départ de la Pulga semblait donc se confirmer. Mais c’était sans compter sur la sortie médiatique du club francilien quelques heures à peine plus tard.

En effet, peu après ces déclarations de l’entraîneur français, le PSG a tenu à corriger ces propos. En allant dans l’autre sens. « Christophe Galtier s’est mal exprimé », a expliqué le champion de France à l’AFP. « Le match face à Clermont sera le dernier de Lionel Messi au Parc des Princes avec le PSG cette saison. »