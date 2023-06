Surprise à Roland-Garros: après un incroyable duel, Jannik Sinner se fait sortir au deuxième tour par Daniel Altmaier, 79e mondial

Daniel Altmaier, 79e mondial, s’est offert le 9e joueur du monde l’Italien Jannik Sinner au 2e tour des Internationaux de France de tennis, jeudi sur la terre battue de Roland-Garros.

À l’issue d’une bataille de cinq manches 6-7 (0/7), 7-6 (9/7), 1-6, 7-6 (7/4) et 7-5, qui a duré 5 heures et 26 minutes, l’Allemand a obtenu son ticket pour les seizièmes de finale à sa 5e balle de match, non sans avoir écarté deux balles de match dans le 4e set face au Transalpin, classé 8e tête de série.