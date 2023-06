EDITO - Delhaize: la Vivaldi a-t-elle encore envie de travailler?

Et encore, la proposition n’est pas encore sur la table du gouvernement De Croo. Mais elle devrait y arriver très vite après la présentation ce jeudi par le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) d’un texte visant à réglementer les licenciements collectifs et les transferts d’entreprises.

Ne cherchez pas plus longtemps. Il s’agit clairement d’un avant-projet fait sur mesure pour éviter une nouvelle manœuvre façon Delhaize pour faire passer tous ses magasins et ses employés d’un statut à un autre, moins favorable aux travailleurs et aux syndicats. Une manière de contourner la loi Renault sans avoir l’air d’y toucher...