Pierre Kroll, Plantu, ...: des dessinateurs de renom à Liège pour les 75 ans de la Déclaration des Droits de l’homme

Plusieurs œuvres de dessinateurs seront exposées à la Cité Miroir du 6 octobre 2023 au 10 janvier 2024 à l’occasion des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme le 10 décembre

À travers leurs dessins, les cartoonistes vont questionner et célébrer les grands thèmes de la Déclaration. «L’exposition met en scène les droits fondamentaux indispensables à nos sociétés et pourtant encore bafoués chaque jour à travers le monde. De manière ludique, pédagogique et engagée, elle montre que ce texte de 1948 reste un idéal à atteindre et invite également à aller de l’avant en questionnant de nouveaux droits indispensables aujourd’hui et demain comme ceux liés au numérique et à l’environnement», expliquent le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et «Cartooning for Peace».