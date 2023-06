Braine-le-Comte: on peut désormais connaître en temps réel l’affluence et le taux de remplissage des conteneurs dans le recyparc

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À défaut de déménager dans les prochaines années à la Chaussée de Bruxelles (en raison de soucis potentiels de mobilité et de nuisance), la ville de Braine-le-Comte et inBW avaient décidé l’an dernier de prolonger le recyparc existant pour dix années supplémentaires rue des Frères Dulait. Mais celui-ci doit subir des aménagements et une modernisation pour rester aux normes.

Lire aussi le-recyparc-de-braine-le-comte-officiellement-prolonge-pour-10-ans

Et une de ces nouveautés est la digitalisation du recyparc pour les citoyens brainois.