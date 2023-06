La célèbre comédie musicale «Roméo & Juliette» débarque à Auderghem: «La nouvelle troupe apporte un nouveau souffle»

Cela se passe à Vérone, deux familles se haïssent. D’un côté les Capulet, de l’autre les Montaigu. De célèbres chansons comme « Les Rois du Monde », « Aimer » ou encore « Vérone » ont raconté la tragique histoire d’amour de Juliette et Roméo dans une comédie musicale au début des années 2000. Plus de 20 ans après la création de Gérard Presgurvic, une version spécialement créée pour la Belgique arrive à Bruxelles : « Sur un air de Roméo & Juliette ». « Mon ami Nicolas Pick, comédien et chanteur, avait envie de le faire. Quand j’ai vu les répétitions à Liège, j’ai été bluffé et je lui ai dit qu’on allait faire toute une tournée. J’ai vu le spectacle original, j’étais très fan », explique le producteur Fabrice Vandeloise.

Fabrice Vandeloise et David Hallyday. - Fabrice Vandeloise

Si toutes les chansons de la version originale sont présentes, c’est une toute nouvelle troupe composée d’une trentaine d’artistes, chanteurs, danseurs et comédiens sur scène. « Les chanteurs de base comme Cécilia Cara (Juliette) et Damien Sargue (Roméo) font encore de temps en temps des représentations, ils n’ont plus l’âge de leur rôle. La nouvelle troupe apporte un nouveau souffle », pointe Fabrice Vandeloise. « Nala Pick, la fille de Nicolas Pick, interprète Juliette. Elle a tout juste 15 ans et n’était pas née quand la version originale est sortie. »

Fabrice Vandeloise Le spectacle reste fidèle à la comédie musicale originale mais les décors sont plus grands. Le temps passe mais le succès est toujours présent. « Les chansons restent modernes avec de très jolies mélodies. C’est une histoire de qualité et d’amour qui touche toujours », estime le producteur. La comédie musicale débarque à Auderghem les 9 et 10 juin avant de partir en tournée en novembre à la Sucrerie de Wavre (12/11), Nivelles, liège et Namur notamment.