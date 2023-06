De nouveaux aménagements prévus pour que la place du Martyr à Verviers soit plus accessible aux PMR

La ville les a entendus puisqu’elle a changé son fusil d’épaule. Un tiers de la place sera lisse et permettra à tous de circuler sans avoir à trébucher sur un pavé. « Le revêtement sera comme sur le centre de la place Verte, ce sera de la pierre bleu. » Maxime Degey assure que le collège a voulu être à l’écoute des personnes concernées.

Il suffit de trimbaler une poussette pour s’en rendre compte, les pavés ce n’est pas l’idéal pour tout le monde. Les PMR ont particulièrement du mal à circuler dessus. Or, la place du Martyr, à Verviers, devait être recouverte à 100 % de pavés. Ils n’étaient pas très contents du futur de la place.

Autre changement par rapport à ce qui était prévu, il y aura bien un rond-point avec le carrefour de la rue du Marteau. Initialement un simple carrefour était envisagé mais comme le projet de centre commercial ne se fait pas il y aura cinq rues et non quatre donc un rond-point est indispensable. Des changements qui ont un impact budgétaire, approximativement 160.000 €. Le chantier sera d’ailleurs reporté. Alors que la prochaine phase aurait dû démarrer maintenant elle ne débutera qu’en octobre. Le temps de faire venir le matériel de demander un nouveau permis pour le rond-point etc.