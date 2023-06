Hennuyères: le Grand Bois commun se développe et attire désormais de nombreux promeneurs

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Trois ans après avoir été officiellement acquis, le « Grand Bois Commun » prend une allure de plus en plus concrète à Hennuyères.

Pour rappel, le Grand Bois, au nord du Bois de la Houssière, est une parcelle de plus de 80 hectares, rachetée en 2020 à un propriétaire privé au terme d’une levée de fonds lancée par des amis désireux d’y mener des projets environnementaux et sociétaux, mais surtout de le préserver. Les deux tiers du site étaient classés en zone Natura 2000 depuis 2016 et aucune exploitation humaine n’y était recensée depuis 50 ans. Près de 2.000 personnes y ont répondu en devenant membre de la coopérative en création et en apportant les 742.500 € nécessaires à son acquisition.

Et le Grand Bois Commun, bien que ralenti par la pandémie de covid-19, a pris depuis un tour très concret.