Coronavirus: le gouvernement britannique refuse de fournir des documents sur la gestion de la pandémie

Le gouvernement dit vouloir s’assurer que «l’enquête a le pouvoir d’exiger documents et messages qui sont sans ambiguïté sans rapport avec le travail de l’enquête, y compris les communications personnelles et les questions sans rapport avec la gestion du Covid par le gouvernement».

L’enquête publique demande notamment à disposer des échanges entre Boris Johnson et nombre de responsables politiques et sanitaires, et exige entre autres des messages Whatsapp non expurgés et des notes de l’ancien Premier ministre.