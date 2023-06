Au tour d’Écolo d’être sur le gril dans notre série politique: «Sur les ambitions climatiques, on est au rendez-vous»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La campagne électorale a déjà débuté : ça risque d’être néfaste au travail du gouvernement ?

En effet, il y a un parfum de précampagne. Ça arrive un peu tôt, je regrette que les esprits s’échauffent de manière un peu prématurée. J’espère que ça n’entravera pas trop les dossiers, les gens attendent qu’on travaille. La réforme fiscale doit arriver, nous sommes très demandeurs et on suit le ministre des Finances Van Peteghem « à la culotte ». Plus de climat, plus d’ambition dans les politiques climatiques. Même si certains veulent mettre ça sur pause, il est important de continuer ce travail. En termes d’égalité, de justice fiscale et environnementale, c’est très important d’aboutir.