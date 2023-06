Incendie dans les Hautes Fagnes: les pompiers sont venus à bout des derniers foyers

Une trentaine de pompiers des Zones de Secours 6 et 4 appuyée par la Protection Civile, les deux hélicoptères de la police fédérale, la police locale et le Département Nature et Forêts (DNF) ont collaboré pour venir à bout des derniers foyers, a expliqué le Gouverneur de la province de Liège dans un communiqué.

« Ce jeudi en fin de journée, plus aucun foyer n’est actif et les services d’intervention se replient. En concertation avec les services d’intervention, le Gouverneur a décidé de lever la phase provinciale. Le DNF restera néanmoins présent cette nuit et certainement les prochains jours pour maintenir une surveillance vigilante. L’excellente collaboration qui a été constatée entre l’ensemble des intervenants belges comme allemands et les différents services qui ont contribué à gérer cette situation de crise pendant 72 heures doit être saluée. »