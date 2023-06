Bonne nouvelle chez Colruyt: un troisième magasin automatique OKay Direct, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, va ouvrir cette année!

Il existe déjà deux magasins automatiques OKay Direct en Belgique, et Colruyt Group prévoit d’en ouvrir un troisième à Gand. Le concept ? Permettre aux clients de faire leurs courses 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce au code QR de l’application ou de leur carte Xtra. Ils peuvent ensuite payer leurs articles à une caisse automatique.

« Nous avons déjà annoncé que nous allions développer cette formule en raison de son grand potentiel », a affirmé Hanne Poppe, porte-parole de Colruyt Group, à nos confrères Het Nieuwsblad.