Le Belge paie plus cher son assurance auto à cause des nombreux fraudeurs: «Jusqu’à 6% de plus que nécessaire!»

Les fraudes à l’assurance ont toujours existé. Et depuis toujours, c’est un jeu du chat et de la souris entre les compagnies et les fraudeurs.

Les chiffres visibles de la fraude

Selon Assuralia, l’Union professionnelle des assurances, on estime cette fraude à un montant qui va de 125 millions € à 150 millions € par an. « Il s’agit ici d’un montant englobant toutes les branches d’assurance non-vie », précise Nevert Degirmenci, porte-parole d’Assuralia. Le montant est énorme mais il faut le relativiser. Sur un an (en 2022), les compagnies versent 8,9 milliards € en non-vie. « Il ne s’agit là que de la fraude avérée et détectée » précise Assuralia.