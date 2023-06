Vitesse, freinage, roues...: nos 10 conseils pour rouler en électrique sans risquer la panne!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Antoine a reçu sa nouvelle voiture de société, une Allemande… 100 % électrique. Le constructeur promet une autonomie théorique de 420 km. Notre lecteur, habitué au diesel, nous a demandé via le bouton « Alertez-nous » quelques conseils pour relever le défi de l’électrique. Il n’est pas le seul dans le cas. « De plus en plus de personnes viennent se former chez nous », note Luigi Vroman, manager de la Vias Academy à Nivelles. Ce spécialiste de l’écoconduite nous dévoile ses méthodes, en dix points.

1. Avoir un véhicule adapté. « Il est important de bien choisir son véhicule en fonction de ses besoins. Les SUV électriques sont des véhicules lourds et puissants qui consomment beaucoup. On les choisira si on roule beaucoup sur autoroute. Ils ne sont pas vraiment utiles si on fait 30 km par jour pour conduire les enfants à l’école et aller travailler. À titre de comparaison, la Dacia Spring consomme 12-13 KwH aux 100 km, contre 23-24 KwH pour l’Audi e-tron », compare notre interlocuteur.