Nouveaux tarifs de distribution d’énergie: la facture sera impactée, voici tout ce que ça va changer pour vous!

Pourquoi cette nouvelle méthode tarifaire ?

La Cwape fixe les tarifs autorisés pour les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz et d’électricité actifs en Wallonie. Ce sont les tarifs maximums qu’ils pourront réclamer aux ménages wallons qu’ils desservent. La Cwape a entendu les GRD sur leurs demandes et leurs besoins financiers. Les tarifs autorisés par la Cwape doivent en effet tenir compte de tous les coûts que supportent les gestionnaires des réseaux de gaz et d’électricité pour leur entretien, leur évolution, les investissements dans la transition énergétique, leur personnel, l’installation des compteurs communicants, mais aussi tous les surcoûts possibles de l’énergie, Les nouveaux tarifs n’entreront en vigueur qu’à partir de 2025.