Le CHU Brugmann fête ses cent ans d’existence et ouvre ses portes les 17 et 18 juin

Le public pourra (re)visiter le site pavillonnaire que l’on doit à Victor Horta, en l’année Art Nouveau de la Région bruxelloise. L’événement a été en tout cas jugé suffisamment emblématique pour que plusieurs personnalités en vue prennent part jeudi à la présentation du programme aux côtés de la direction du CHU et de la présidente du CA Laurette Onkelinx: le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, le secrétaire d’Etat à l"Urbanisme Pascal Smet, et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS).

Au-delà des visites de quatre services hospitaliers (imagerie médicale, maternité, hôpital de jour de la psychiatrie et réadaptation neurologique) le public pourra retrouver ceux-ci à travers une exposition de 30 photos en grand format, dans le parc, nées de l’immersion du photographe Cédric Gerbehaye dans le quotidien du personnel des unités médicales et de soin.

Par ailleurs, des fresques murales réalisées par six artistes dans les tunnels du site réservés au personnel seront également accessibles au public durant le week-end des 17 et 18 juin. Idem pour les oeuvres prêtées par sept artistes contemporains et exposées sur le site depuis jeudi, jusqu’au 29 septembre.

Par ailleurs, un film documentaire co-produit avec la RTBF, mettra en lumière 100 ans d’histoire du site Horta , en ce compris, la médecine et les «Brugmanniens».

Le week-end des 17 et 18 juin sera agrémenté de visites libres ou guidées par l’équipe de Laeken Découverte pour le volet patrimoine. Il sera également possible de bénéficier d’un guide pour visiter les quatre services hospitaliers. Diverses animations sont prévues pour les familles: un Cluedo géant, des prestations musicales, des jeux pour les enfants dans un village chill où l’on trouvera également des food trucks.