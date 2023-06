L’étonnante reconversion de Roger Federer: le Suisse sort de sa retraite pour devenir… la voix de votre GPS! (vidéo)

Officiellement retraité depuis septembre 2022, Roger Federer ne reste pas chez lui à se tourner les pouces. Bien qu’il ne nous fasse plus profiter de ses talents sur les courts, le Suisse aime se lancer dans de nouveaux projets. Ce jeudi, on apprend d’ailleurs que l’ancienne star du tennis connaissait une reconversion assez particulière : il est devenu… un GPS.

Si vous souhaitez avoir Roger Federer à vos côtés sur la route des vacances qui se profilent, rien de plus simple : il vous suffira de vous rendre dans les options de l’application, et de sélectionner la voix de l’ancien tennisman, qui est disponible en anglais, en allemand et en français. Et ce n’est pas tout : en plus de vous donner des indications quant au chemin à emprunter, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem vous prodiguera quelques encouragements, comme « Je sens l’adrénaline ! » ou « Je vais vous coacher sur la route ».