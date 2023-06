Guerre en Ukraine: les Tchétchènes auraient reçu l’ordre de remplacer la milice Wagner sur le front, «une vengeance pour avoir essayé de faire chanter le Kremlin»

Mercredi soir, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov aurait reçu pour ordre de « s’engager activement dans le combat » et de « libérer un certain nombre de localités ». Ils auraient été envoyés sur le front à Donetsk, Zaporijjia et Kherson, indique Het Laatste Nieuws.

Le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW) soupçonne le Kremelin de vouloir remplacer les soldats de Wagner par des hommes tchétchènes.