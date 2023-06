Le roi Philippe et Élisabeth aux premières loges du mariage de l’année en Jordanie

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On peut vraiment affirmer sans se tromper que cette union est LE mariage de l’année. En tout cas, du côté des têtes couronnées. Hussein et Rajwa ont respectivement 28 et 29 ans. Un jour, ils seront amenés à être roi et reine de Jordanie.

Jeudi, devant moins de deux cents invités triés sur le volet, ils se sont liés pour la vie dans le somptueux palais de Zahran à Amman. À l’entrée de ce bâtiment blanc construit en 1957 et où ils se sont eux-mêmes mariés il y a trente ans, le roi Abdallah et la reine Rania ont d’abord salué leurs invités de marque. Nous avons suivi ce manège royal en direct sur la chaîne publique jordanienne. Parmi eux, il y avait le prince de Galles, William et sa superbe épouse, Catherine.