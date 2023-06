Cyril Hanouna, une star détestée mais adorée par 2 millions de téléspectateurs Le phénomène « Hanouna » en laisse plus d’un perplexe. L’homme fort de TPMP accumule les critiques mais conserve un public fidèle. Un vrai showman qui surfe sur une vague populiste. TPMP ne peut se passer de Cyril Hanouna. - Photo News

Par Sabrina Berhin Journaliste à la Rédaction générale

Cyril Hanouna est loin de faire l’unanimité. Et ses dérapages à répétition – la chaîne C8 a été sanctionnée d’une nouvelle amende de 300.000 euros ce mercredi – apportent de l’eau au moulin de ses détracteurs. Le livre de l’avocat franco-espagnol Juan Branco sorti ce jeudi vient remettre une couche, dénonçant notamment l’accueil misérable des invités et la mise en scène de l’émission, « un concentré de cirque ». Juan Branco ne porte pas Hanouna dans son cœur. Certains diront qu’il a été blessé dans son orgueil par l’animateur. Mais il n’est pas le seul.

L’humoriste mouscronnois Fabian Le Castel n’a pas non plus gardé un souvenir mémorable de son passage dans « Touche pas à mon poste » (TPMP). « Il voulait toujours que je refasse la même chose, à savoir l’imitation de Jean-Marie Le Pen. J’ai dit non », se souvient-il. « Ce jour-là, pendant toute ma chronique, il n’a pas ri. J’étais un peu perturbé. » Il a quitté l’émission. Et depuis, il n’a jamais zappé sur TPMP. « Je n’aime pas… »

Car c’est vrai, le style Cyril Hanouna, il faut aimer. Le Liégeois Bertrand Deckers, chroniqueur royal de TPMP, fait partie des conquis. « On peut avoir des petits soucis avec Cyril. Il lui est arrivé de me dire ‘Ta g… ‘. Mais il s’est rendu compte que ça m’avait touché et s’est excusé d’avoir été trop loin. On peut avoir des petits accrocs. C’est arrivé. Mais il a pris le temps d’en parler personnellement avec moi. »

La famille TPMP Pour le chroniqueur, Cyril n’en a donc pas « rien à faire ». « Il a de la considération pour les personnes qui font, comme il le dit, partie de la famille TPMP. Oui, il est parfois vulgaire. Oui, il peut dire des choses désobligeantes. Oui, ça peut choquer. Mais il est très humain. » Les 2 millions de téléspectateurs présents tous les soirs n’aiment pas seulement l’émission. C’est Cyril Hanouna qu’ils aiment. Il suffit de voir les audiences en chute libre quand ce n’est pas lui à la présentation. « Ici, ce n’est pas un simple présentateur vedette. C’est une star », poursuit Bertrand Deckers. « Il est proche des gens, il va prendre des photos avec eux, signer des autographes… Les gens se reconnaissent en lui. » Cyril Hanouna a réussi à capter un public et à le fidéliser. « Son émission correspond à cette France qui n’est pas d’accord avec les politiques en place », commente pour sa part Frédéric Antoine, spécialiste des médias et professeur émérite extraordinaire à l’UCLouvain. « Il se préoccupe des choses de la vie des gens, comme de l’essence qui coûte trop cher. Il a donné l’antenne au mouvement des Gilets jaunes, il va y parler de la réforme des retraites. » Votes contestataires Pour ce spécialiste, Cyril Hanouna a clairement choisi une orientation presque politique. Et il draine ainsi le public qui y adhère. « Il rejoint l’opinion de ceux que l’on retrouve dans les votes contestataires », pointe-t-il. « Il y a une tendance un peu populiste en abondant dans le sens de certains courants un peu radicaux, binaires. Et il joue finalement un rôle dans le paysage politique. On n’est plus dans la simple observation. » Ce côté populiste, Bertrand Deckers ne le nie pas. « Le job de Cyril Hanouna, c’est de maintenir ses 2 millions de téléspectateurs. Il faut ratisser très large. » Le Liégeois souligne aussi son côté « porte-drapeau ». « Il représente l’immigration tunisienne. C’est un exemple de réussite. »